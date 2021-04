LIVE Ginnastica artistica, Europei 2021 in DIRETTA: Vanessa Ferrari e Maggio partono bene alle parallele (Di mercoledì 21 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA PRIMA SUDDIVISIONE CON GIORGIA VILLA E ALICE D’AMATO LA CRONACA DELLA SECONDA SUDDIVISIONE 16.20 Amelie Morgan è pulita sulle parallele e viene premiata con 13.966, partendo da 5.8 di D Score. Si tratta dello stesso punteggio complessivo di Giorgia Villa e Alice D’Amato, ma a parità di punteggio si va a guardare l’esecuzione: Villa terza con 8.266, Morgan quarta con 8.166, D’Amato quinta con 8.066. Giorgia può ancora ambire alla finale, per D’Amato il compito si fa difficile. 16.16 Attendiamo la prova alle parallele della britannica Jessica Gadirova per capire se può essere davveri una rivale di Ferrari e Maggio in ottica pass olimpico. 16.14 Heduit aveva fatto 13.466 alle ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA PRIMA SUDDIVISIONE CON GIORGIA VILLA E ALICE D’AMATO LA CRONACA DELLA SECONDA SUDDIVISIONE 16.20 Amelie Morgan è pulita sulle parle e viene premiata con 13.966, partendo da 5.8 di D Score. Si tratta dello stesso punteggio complessivo di Giorgia Villa e Alice D’Amato, ma a parità di punteggio si va a guardare l’esecuzione: Villa terza con 8.266, Morgan quarta con 8.166, D’Amato quinta con 8.066. Giorgia può ancora ambire alla finale, per D’Amato il compito si fa difficile. 16.16 Attendiamo la provaparle della britannica Jessica Gadirova per capire se può essere davveri una rivale diin ottica pass olimpico. 16.14 Heduit aveva fatto 13.466...

