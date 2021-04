LIVE Ginnastica artistica, Europei 2021 in DIRETTA: si inizia. Villa e D’Amato subito in gara per le Finali (Di mercoledì 21 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.03 Intanto ricordiamo anche i dorsali delle azzurre al momento in gara: 155 per Villa, 156 per D’Amato. Sono in pedana con un body dalle tonalità molto chiare, tra bluette e lilla. 10.01 Sono partiti i minuti di riscaldamento agli attrezzi. Giorgia Villa e Alice D’Amato alle parallele asimmetriche. 10.00 SCOCCA L’ORA. Le ginnaste si presentano alle giurie, iniziano gli Europei 2021 di Ginnastica artistica! 09.55 Questa è la prima grande gara internazionale dopo un anno e mezzo di digiuno (gli Europei 2020 pre-natalizi sono stati praticamente disertati da tutti). Finalmente si riparte dopo una sosta infinita, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.03 Intanto ricordiamo anche i dorsali delle azzurre al momento in: 155 per, 156 per. Sono in pedana con un body dalle tonalità molto chiare, tra bluette e lilla. 10.01 Sono partiti i minuti di riscaldamento agli attrezzi. Giorgiae Alicealle parallele asimmetriche. 10.00 SCOCCA L’ORA. Le ginnaste si presentano alle giurie,no glidi! 09.55 Questa è la prima grandeinternazionale dopo un anno e mezzo di digiuno (gli2020 pre-natalizi sono stati praticamente disertati da tutti). Finalmente si riparte dopo una sosta infinita, ...

