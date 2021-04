LIVE Freccia Vallone 2021 in DIRETTA: scende sotto i tre minuti il vantaggio degli otto fuggitivi (Di mercoledì 21 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.41 Anche il gruppo ha cominciato a scalare il Mur de Huy a doppia velocità rispetto ai fuggitivi: entra ufficialmente nel vivo l’85° edizione della Freccia Vallone. 14.38 Le pendenze del Mur de Huy fanno già male: si arriva fino al 18/19% e queste fatiche possono risultare fondamentali per il prosieguo della corsa. 14.36 Il vantaggio dei fuggitivi è sceso a 3?, mentre è in corso la prima delle tre ascese al Mur de Huy, che ospiterà l’arrivo come di consueto. 14.33 Adesso è la INEOS ad aver preso con decisione l’iniziativa. Il fine sarà quello di far arrivare nelle condizioni ideali Tom Pidcock nel finale di corsa. Il britannico vuole confermare le recenti ottime sensazioni con la vittoria alla Freccia del ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.41 Anche il gruppo ha cominciato a scalare il Mur de Huy a doppia velocità rispetto ai: entra ufficialmente nel vivo l’85° edizione della. 14.38 Le pendenze del Mur de Huy fanno già male: si arriva fino al 18/19% e queste fatiche possono risultare fondamentali per il prosieguo della corsa. 14.36 Ildeiè sceso a 3?, mentre è in corso la prima delle tre ascese al Mur de Huy, che ospiterà l’arrivo come di consueto. 14.33 Adesso è la INEOS ad aver preso con decisione l’iniziativa. Il fine sarà quello di far arrivare nelle condizioni ideali Tom Pidcock nel finale di corsa. Il britannico vuole confermare le recenti ottime sensazioni con la vittoria alladel ...

