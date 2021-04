«La vera giustizia richiede di più» scrive sui social Obama. «Grazie per la giustizia. Conta per me. Per noi» scrive Sharon Stone. E poi Kamala Harris e Joe Biden, Halle Berry e Naomi Campell: tutti uniti nel giorno della giustizia per George Floyd (Di mercoledì 21 aprile 2021) Floyd, i post di star e politici guarda le foto È il giorno di George Floyd . È il giorno della giustizia. Il processo della morte per l’afroamericano a Minneapolis si è concluso con la condanna di Derek Chauvin. Lui, ex agente di polizia, è stato condannato per aver premuto il suo ginocchio sul collo di Floyd per oltre nove minuti causandone il decesso. Colpevole è la sentenza. Colpevole per i tre capi di accusa: omicidio colposo, di secondo grado preterintenzionale e di terzo grado. Una sentenza storica per gli Stati uniti. E la notizia non poteva che rimbalzare sui social network, dove ... Leggi su fattidigossip (Di mercoledì 21 aprile 2021), i post di star e politici guarda le foto È ildi. È il. Il processomorte per l’afroamericano a Minneapolis si è concluso con la condanna di Derek Chauvin. Lui, ex agente di polizia, è stato condannato per aver premuto il suo ginocchio sul collo diper oltre nove minuti causandone il decesso. Colpevole è la sentenza. Colpevole per i tre capi di accusa: omicidio colposo, di secondo grado preterintenzionale e di terzo grado. Una sentenza storica per gli Stati. E la notizia non poteva che rimbalzare suinetwork, dove ...

