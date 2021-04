La Superlega non esiste più. Agnelli: "Non si può proseguire" (Di mercoledì 21 aprile 2021) La Super League non esiste più. Non nella forma conosciuta per meno di due giorni, il tempo intercorso tra l'annuncio ufficiale della sua creazione per mano di 12 club e il passo indietro delle società inglesi, maturato al termine di una giornata drammatica tra minacce di Uefa e Fifa, proteste dei tifosi e riunioni fiume che hanno ridisegnato il quadro. Manchester City, Liverpool, Arsenal, Tottenham e Manchester United hanno compiuto il loro passo indietro ufficialmente con il Chelsea allineato seppure con tempistiche differenti. E il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, registrata anche l'intenzione dell'Inter di sfilarsi, ha dovuto alzare bandiera bianca dettando la resa all'agenzia Reuters: "Se il progetto potrà andare avanti? A essere franchi e sinceri no, evidentemente non è così". Si è detto "convinto della bontà del progetto ma non si può ... Leggi su panorama (Di mercoledì 21 aprile 2021) La Super League nonpiù. Non nella forma conosciuta per meno di due giorni, il tempo intercorso tra l'annuncio ufficiale della sua creazione per mano di 12 club e il passo indietro delle società inglesi, maturato al termine di una giornata drammatica tra minacce di Uefa e Fifa, proteste dei tifosi e riunioni fiume che hanno ridisegnato il quadro. Manchester City, Liverpool, Arsenal, Tottenham e Manchester United hanno compiuto il loro passo indietro ufficialmente con il Chelsea allineato seppure con tempistiche differenti. E il presidente della Juventus, Andrea, registrata anche l'intenzione dell'Inter di sfilarsi, ha dovuto alzare bandiera bianca dettando la resa all'agenzia Reuters: "Se il progetto potrà andare avanti? A essere franchi e sinceri no, evidentemente non è così". Si è detto "convinto della bontà del progetto ma non si può ...

