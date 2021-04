La Juventus vince e va a meno uno dal Milan Il Cagliari riapre la zona retrocessione

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Lasoffre in avvio, poi batte il Parma 3-1 si porta al terzo posto a un punto dalche ha perso in casa contro il Sassuolo. Andrea Agnelli ha avuto il coraggio di farsi vedere in tribuna. In attesa di Roma-Atalanta e Napoli-Lazio di domani. L’Inter pareggia 1-1 sul campo di la Spezia e va a più dieci sula sei giornate dal termine. Inter 766665 Atalanta 64 Napoli 60 Lazio 58 La novità della serata è che la vittoria dela Udinela. Il Benevento pareggia 2-2 in casa del Genoa e il Torino 1-1 a Bologna. Fiorentina 33 Genoa 33 Spezia 33 Torino 31 Benevento 3128 Parma 20 Crotone ...

Il Parma nona Torino dal giorno dell'Epifania nel 2011, una gara maledetta per la squadra ... (agg Matteo Fantozzi) SFIDA SENZA CALCOLI!Parma , in diretta mercoledì 21 aprile 2021 ...Il Toro nonal Dall'Ara dall'aprile 2016 a fronte di un match terminato 0 - 1 grazie a un gol ...già avevano lanciato segnali importanti come in occasione del pari nel derby contro la. ...Si sono concluse le gare in programma questa sera per la 32ª giornata di Serie A. L'Inter non va oltre il pareggio in casa dello Spezia che dopo essere andato in vantaggio si è ...La Juventus rialza la testa e sconfigge per 3-1 il Parma, riscattando la sconfitta con l'Atalanta e portandosi a -1 dal Milan.