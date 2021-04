La capitale festeggia oggi la sua fondazione, anzi, il Natale di Roma, con una serie di eventi, virtuali e non aperti a tutti (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il Natale di Roma è la celebrazione della fondazione della Città eterna, avvenuta – come riporta il letterato latino Varrone, sulla base dei calcoli effettuati dall’astrologo, fisico e matematico Lucio Taruzio – il 21 aprile 753 avanti Cristo. Quindi, la capitale italiana compie oggi 2774 anni. La lupa allatta Romolo e Remo: il primo è considerato fondatore eponimo della città di Roma e suo primo re. Leggi anche › Roma Fringe Festival: in streaming gratuito dal 18 al 24 aprile Anche se la data è simbolica, e alcuni storici hanno indicato, in passato, altre date, si è preferito restare sul 21 aprile, giornata che sembrava mettere d’accordo la maggior parte degli ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 21 aprile 2021) Ildiè la celebrazione delladella Città eterna, avvenuta – come riporta il letterato latino Varrone, sulla base dei calcoli effettuati dall’astrologo, fisico e matematico Lucio Taruzio – il 21 aprile 753 avanti Cristo. Quindi, laitaliana compie2774 anni. La lupa allatta Romolo e Remo: il primo è considerato fondatore eponimo della città die suo primo re. Leggi anche ›Fringe Festival: in streaming gratuito dal 18 al 24 aprile Anche se la data è simbolica, e alcuni storici hanno indicato, in passato, altre date, si è preferito restare sul 21 aprile, giornata che sembrava mettere d’accordo la maggior parte degli ...

