In vacanza nel resort Covid-free (Di mercoledì 21 aprile 2021) Zero casi, il bollettino che non vediamo l'ora di leggere. Divertimento, pace, relax, natura: l'altrove che tutti fantastichiamo di vivere. Già l'anno scorso, il Forte Village era riuscito a raggiungere il futuro più ambito: attraverso il suo «Covid Protection Protocol», aveva lasciato il coronavirus fuori dai suoi cancelli, lontano dagli otto hotel e le eleganti ville che compongono il resort sardo, immerso in 50 ettari di splendidi giardini che guardano una spiaggia soffice bianchissima e un mare turchese. Per la prossima stagione, al via da metà maggio, l'obiettivo è confermare le procedure, rafforzandone la scrupolosità: controllo e monitoraggio attento di ciascuno dei dipendenti, test antigenico nasofaringeo per ogni ospite in arrivo e, se necessario, tampone molecolare. Solo chi è negativo può entrare, alla fine di un iter rapido ma rigoroso che ...

