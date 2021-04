In ricordo di Willy (Di mercoledì 21 aprile 2021) Colleferro è una piccola comunità divenuta grande per il gesto di coraggio spassionato di Willy che, per difendere un amico, ha perso la propria vita. Una città che da due giorni è rimpiombata nella cronaca nazionale per la violenta aggressione ai danni del giovane Lorenzo. L’eco del nuovo episodio ha riacceso i riflettori sulla tragedia di Willy, riesponendo una famiglia al ricordo dalla violenza buia e insensata che ha portato via loro un figlio, un fratello. Ma che ha fatto sentire indifesi e nudi anche tutti noi. Ho conosciuto la madre e la sorella di Willy, ho sentito la forza del loro dolore composto, la forza di una comunità che si è stretta intorno ad una famiglia che ha perso tanto ma che ha saputo dare tantissimo. Ha dato a tutti noi un modello, un eroe di cui racconterò anche ai miei bambini. Andare nel ... Leggi su ilblogdellestelle (Di mercoledì 21 aprile 2021) Colleferro è una piccola comunità divenuta grande per il gesto di coraggio spassionato diche, per difendere un amico, ha perso la propria vita. Una città che da due giorni è rimpiombata nella cronaca nazionale per la violenta aggressione ai danni del giovane Lorenzo. L’eco del nuovo episodio ha riacceso i riflettori sulla tragedia di, riesponendo una famiglia aldalla violenza buia e insensata che ha portato via loro un figlio, un fratello. Ma che ha fatto sentire indifesi e nudi anche tutti noi. Ho conosciuto la madre e la sorella di, ho sentito la forza del loro dolore composto, la forza di una comunità che si è stretta intorno ad una famiglia che ha perso tanto ma che ha saputo dare tantissimo. Ha dato a tutti noi un modello, un eroe di cui racconterò anche ai miei bambini. Andare nel ...

