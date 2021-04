Il gesto eroico del rider sfregiato per difendere una ragazza: “Lo rifarei” (Di mercoledì 21 aprile 2021) Si chiama Michele Dal Forno, ha 21 anni, a breve si diplomerà in meccatronica, e la sera fa il rider a Verona, dove consegna le pizze a domicilio. Ora ha un taglio che gli percorre tutto il viso (ci sono voluti 60 punti) e un pezzo di naso reciso. La sua storia la racconta al Correre della Sera: “Avevo appena consegnato le pizze in un appartamento – racconta – e mi sono diretto a piedi verso il punto in cui avevo parcheggiato lo scooter. Saranno state le 8 e mezza di sera. Ho sentito delle voci concitate e ho notato una ragazzina, che conosco solo di vista, che discuteva con due adolescenti dal fare piuttosto minaccioso, che le urlavano addosso». Michele allora non ci ha pensato due volte, si è avvicinato ai tre e ha chiesto se andasse tutto bene (capendo ovviamente già che non fosse così). “Lei mi ha risposto che andava tutto bene ma era evidentemente molto ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 21 aprile 2021) Si chiama Michele Dal Forno, ha 21 anni, a breve si diplomerà in meccatronica, e la sera fa ila Verona, dove consegna le pizze a domicilio. Ora ha un taglio che gli percorre tutto il viso (ci sono voluti 60 punti) e un pezzo di naso reciso. La sua storia la racconta al Correre della Sera: “Avevo appena consegnato le pizze in un appartamento – racconta – e mi sono diretto a piedi verso il punto in cui avevo parcheggiato lo scooter. Saranno state le 8 e mezza di sera. Ho sentito delle voci concitate e ho notato una ragazzina, che conosco solo di vista, che discuteva con due adolescenti dal fare piuttosto minaccioso, che le urlavano addosso». Michele allora non ci ha pensato due volte, si è avvicinato ai tre e ha chiesto se andasse tutto bene (capendo ovviamente già che non fosse così). “Lei mi ha risposto che andava tutto bene ma era evidentemente molto ...

