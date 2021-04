Gotti | “Sconfitti per un rigore assurdo Purtroppo segnare poco è una nostra costante”

(Di giovedì 22 aprile 2021) Il tecnico dell’Udinese, Luca, ha commentato così ai microfoni di Sky Sport la sconfitta casalinga con il Cagliari: “Quella diè unadel nostro campionato, facciamo pochi gol in relazione a quello che creiamo, è il tallone d’Achille di questa squadra, abbiamo l’ultima percentuale realizzativa della Serie A e la penultima rispetto alle occasioni concesse. Solo Inter e Juve hanno subito meno gol di noi nelle ultime partite e quattro di questi sono dovuti a calci diassurdi come quello che ci è costato la sconfitta stasera”. Foto: sito ufficiale Udinese L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

