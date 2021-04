Globalizzazione e localismo si combattono anche nel calcio

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 21 aprile 2021) La partita questa volta la portano a casa i tifosi, battendo le logiche del mercato 1 - 0. Il momentaneo naufragio della superlega è la dimostrazione che il processo di “mercatizzazione” delnon è indolore. Ne parlano Alessio Postiglione, Valerio Mancini e Narcìs Pallares in “e geopolitica”, in libreria dal 13 maggio, per Edizioni mondo nuovo, dove spiegano il ruolo di soft power dello sport più bello del mondo. Gli autori mettono in risalto quel conflitto fra tifosi che percepiscono ilcome fenomeno identitario e le logiche del liberismo, sulla scia del grande sociologo Karl Polany, che aveva individuato nell’antagonismo fra comunità e mercati uno dei driver della modernità. Analogamente, da anni, i tifosi stanno abbandonando le gradinate insorgendo contro ilmoderno, in nome di uno sport ...