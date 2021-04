Fsc | gestione responsabile delle foreste migliora le funzioni del suolo

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Ladei boschi contribuisce alla conservazione della fertilità dele combatte erosione e dilavamento. A dirlo, in occasione dell’Earth Day 2021, sono i numeri relativi alla verifica dei servizi naturali offerti, promossa da Fsc Italia a partire dal 2018. Il tema della Giornata della Terra 2021 è Restore Our Earth e si concentra sui processi naturali, sulle tecnologie verdi emergenti e sul pensiero innovativo in grado di ripristinare gli ecosistemi del mondo. “Grazie a Fsc – spiega il Forest Stewardship Council in una nota – l’Italia è stato il primo Paese al mondo a verificare i cinque servizi ecosistemici offerti dalle, ossia lo stoccaggio del carbonio, la conservazione della biodiversità, la stabilizzazione del ...

I tappi e i flaconi in plastica e le confezioni in carta, in particolare, possiedono il marchio FSC (Forest Stewardship Council®, il marchio della gestione forestale) che garantisce un processo di ... La gestione responsabile dei boschi contribuisce alla conservazione della fertilità del suolo e combatte erosione e dilavamento. A dirlo, in occasione dell'Earth Day 2021, sono i numeri relativi alla ... I numeri dimostrano che le foreste dove la gestione responsabile è certificata contribuiscono a prevenire l'erosione del suolo, a migliorare lo staccaggio di carbonio e a ridurre la quantità di terren ...