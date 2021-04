Ferrari svela prime immagini versione speciale 812 Superfast

(Di mercoledì 21 aprile 2021)ha pubblicato oggi leufficiali della nuovain edizione limitata, in attesa dell'evento di lancio mondiale che verra' trasmesso in diretta sui canali social ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ferrari svela

... in grado di erogare la potenza piu' alta di sempre per un propulsore stradale(830 cv) e un regime massimo pari a 9500 giri/min., anch'esso record tra i motori termici prodotti dal Cavallino ...... scrive la Stampa checosì il mistero dellache dimostra ancora una volta di non essere all'altezza. La morte del principe Filippo stravolge i piani della Formula 1: come cambia la gara ...L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.Svelate oggi le prime immagini ufficiali della versione speciale della 812 Superfast. Il nome e i dati tecnici della vettura saranno svelati il 5 maggio durante un evento in live streaming sui canali ...