Estate, tutte le regole anti-Covid per andare in spiaggia nel 2021 (Di mercoledì 21 aprile 2021) Nell'Estate 2021 si potrà andare in spiaggia più o meno con le stesse regole che erano in vigore nel 2020. È quanto ha affermato il coordinatore del tavolo interregionale sul Demanio, l'assessore ligure Marco Scajola, al termine di una riunione con le Regioni. Tra le linee guida “ereditate” dallo scorso anno ci sono la distanza di cinque metri tra le file di ombrelloni - e di 4,5 metri tra gli ombrelloni della stessa fila - la possibilità di prenotazione online, ma anche la possibilità di praticare sport di contatto. Le regole per la spiaggia Per i lettini liberi, due metri di distanza (se si è conviventi questa regola non si applica) ed è previsto si evitino occasioni di assembramento (come buffet o self service nei ristoranti, oppure feste e ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 21 aprile 2021) Nell'si potràinpiù o meno con le stesseche erano in vigore nel 2020. È quanto ha affermato il coordinatore del tavolo interregionale sul Demanio, l'assessore ligure Marco Scajola, al termine di una riunione con le Regioni. Tra le linee guida “ereditate” dallo scorso anno ci sono la distanza di cinque metri tra le file di ombrelloni - e di 4,5 metri tra gli ombrelloni della stessa fila - la possibilità di prenotazione online, ma anche la possibilità di praticare sport di contatto. Leper laPer i lettini liberi, due metri di distanza (se si è conviventi questa regola non si applica) ed è previsto si evitino occasioni di assembramento (come buffet o self service nei ristor, oppure feste e ...

ClaudioBaglioni : #DODICINOTE : RINVIATI ALL'ESTATE 2022 i CONCERTI alle TERME DI CARACALLA di ROMA nuove date: dal 3 al 17 giugno… - PrimeVideoIT : Vogliamo il #MignottonePazzo di @MichelaGiraud in loop fino all’estate ?? PS: lo trovate su tutte le piattaforme di… - mericler_ : RT @Una_Gioia_Mai: Ho rispettato il lockdown per vivere d'estate, d'estate non sono andata neanche in vacanza per salvare l'autunno, poi ho… - IamSherlocked00 : RT @Una_Gioia_Mai: Ho rispettato il lockdown per vivere d'estate, d'estate non sono andata neanche in vacanza per salvare l'autunno, poi ho… - _Camilla_Chloe_ : RT @Una_Gioia_Mai: Ho rispettato il lockdown per vivere d'estate, d'estate non sono andata neanche in vacanza per salvare l'autunno, poi ho… -