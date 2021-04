“Entrano anche loro”. Isola dei Famosi, svelati i 4 nuovi naufraghi. Ma è mistero sul concorrente più atteso (Di mercoledì 21 aprile 2021) Troppe defezioni quest’anno e la produzione dell’Isola dei Famosi 2021 è costretta a correre ai ripari con l’entrata in gioco di nuovi naufraghi. Lo sappiamo fin troppo bene: il cast, sta vivendo un periodo alquanto travagliato. Negli ultimi giorni ha dovuto fare i conti con due ritiri, quello di Brando Giorgi e quello di Elisa Isoardi. Tutti e due sono dovuti tornare in Italia per problemi di salute: l’attore è tornato in Italia e si è fatto operare, invece la conduttrice cuneese ha avuto un infortunio all’occhio, seppur delle voci di corridoio assicurano che il reale motivo dell’addio all’Isola sia da rintracciare in una clausola contrattuale. Non solo, perché Beppe Braida ha lasciato dopo aver saputo che i suoi genitori hanno contratto il covid.



