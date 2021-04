“É sempre mezzogiorno”: le ricette del 21 aprile 2021 (Di mercoledì 21 aprile 2021) Nuovo anno, solita cucina. Anche oggi, una nuova, scoppiettante puntata della prima edizione del nuovo programma di e con Antonella Clerici, “É sempre mezzogiorno”, in onda dal lunedì al venerdì, su Rai1, alle 12:00. “Un programma in cui la cucina è il contesto e lo spunto per parlare di attualità. Di temi leggeri. Le persone, soprattutto in questo periodo difficile, hanno bisogno di allegria, un pizzico di gossip e tanta, tanta serenità“, spiega la conduttrice a Tv Sorrisi e Canzoni. Ma veniamo alla puntata di oggi, che come sempre seguiremo in diretta anche su ricetteintv.com. Tra una battuta ed un saggio consiglio (culinario, ovviamente), gli chef dell’amato cooking show condotto da Antonella Clerici hanno proposto invitanti ricette (quindi, deliziose pietanze!), che abbiamo puntualmente annotato ... Leggi su fattidigossip (Di mercoledì 21 aprile 2021) Nuovo anno, solita cucina. Anche oggi, una nuova, scoppiettante puntata della prima edizione del nuovo programma di e con Antonella Clerici, “É”, in onda dal lunedì al venerdì, su Rai1, alle 12:00. “Un programma in cui la cucina è il contesto e lo spunto per parlare di attualità. Di temi leggeri. Le persone, soprattutto in questo periodo difficile, hanno bisogno di allegria, un pizzico di gossip e tanta, tanta serenità“, spiega la conduttrice a Tv Sorrisi e Canzoni. Ma veniamo alla puntata di oggi, che comeseguiremo in diretta anche suintv.com. Tra una battuta ed un saggio consiglio (culinario, ovviamente), gli chef dell’amato cooking show condotto da Antonella Clerici hanno proposto invitanti(quindi, deliziose pietanze!), che abbiamo puntualmente annotato ...

Advertising

gennaromigliore : Intorno alle 15 interverrò nel question time a @Montecitorio per sottoporre alla Ministra @mara_carfagna la necessi… - PetretRita : RT @GenCar5: Per spiegarsi: lui ha semplicemente riferito quello che viene detto da anni a tutti i livelli. La competizione per accaparrars… - GenCar5 : Per spiegarsi: lui ha semplicemente riferito quello che viene detto da anni a tutti i livelli. La competizione per… - JBP_OfficialTW : RT @kevintwiii: SI È APPENA SVEGLIATO ENZO Le prime mosse della giornata sono sempre le solite: inizia subito con i retweet a Marifcinter… - NackaSkoglund89 : RT @kevintwiii: SI È APPENA SVEGLIATO ENZO Le prime mosse della giornata sono sempre le solite: inizia subito con i retweet a Marifcinter… -