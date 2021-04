Docenti a disagio per la didattica online

Advertising

Mfrancesca68 : @aminuscolo Poetica e brillante interpretazione del disagio storico di adolescenti e “corpo docenti “.Grazie - alfo_lanzieri : Un consiglio: leggete questo manifesto per l'università, stilato da un gruppo di docenti di Padova. Non solo la den… -

Ultime Notizie dalla rete : Docenti disagio

IL GIORNO

La Dad ha colpito maggiormente i, i quali non sono abituati a veleggiare in queste acque: ... Ancora più asono i prof. poco tecnologici, i quali si incagliano spesso tra gli ......che arrivano dalle strutture ospedaliere o di assistenza territoriale raccontano di un... E questo accade nonostante lo straordinario impegno di moltissimiche hanno dovuto gestire un'...La scuola naufraga in un mare di tecnologia e tutti vogliono tornare nelle loro aule lasciate deserte per troppo tempo ...Nessun problema per il trasporto pubblico urbano, incognite invece su quello extraurbano. A pochi giorni dalla riapertura delle scuole superiori al 100% l’assessore alla mobilità e trasporti del Comun ...