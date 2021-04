Dayane Mello rivela cosa c’è davvero tra lei e Mario Balotelli (Di mercoledì 21 aprile 2021) Dayane Mello parla di Balotelli Nonostante il GF Vip sia abbondantemente concluso (e Alfonso Signorini sta già pensando al cast per la prossima edizione), non si fa che parlare dei concorrenti che da un mese e mezzo sono tornati alla loro vita quotidiana. Tra essi ad attirare maggiormente l’attenzione è senza dubbio la bellissima Dayane L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di mercoledì 21 aprile 2021)parla diNonostante il GF Vip sia abbondantemente concluso (e Alfonso Signorini sta già pensando al cast per la prossima edizione), non si fa che parlare dei concorrenti che da un mese e mezzo sono tornati alla loro vita quotidiana. Tra essi ad attirare maggiormente l’attenzione è senza dubbio la bellissimaL'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

capitchy : RT @Whoopsee_it: Abbiamo pizzicato Dayane Mello con alcune amiche durante una veloce pausa pranzo “in the road”. #whoopsee #dayanemello #gf… - muffvns : Dayane mello sei una figa pazzesca, però la mascherina mettila, lo dico per te - antonel67031679 : @MariaCl80242264 Rosalindaaaa cazzu fai? Ti perdi dayane mello ma veramente le perle ai porci oh - miyeon_ni : #gfvip #tzvip #rosmello #crisidigoverno #prelemi #gregorelli tommaso zorzi stefania dayane mello rosalinda pierpaol… - mommysarangha : #gfvip #tzvip #rosmello #crisidigoverno #prelemi #gregorelli tommaso zorzi stefania dayane mello rosalinda pierpaol… -