Covid Veneto | Zaia | “Oggi 1 094 contagi” Dati 21 aprile

(Di mercoledì 21 aprile 2021) (Adnkronos) – Sono 1.094 i nuovi contagi di Coronavirus in Veneto secondo i Dati del bollettino di Oggi, 21 aprile, illustrati dal presidente della regione Luca Zaia. Si registrano altri 20 morti, che portano a 11.159 il totale dei decessi dall'inizio dell'emergenza. Da ieri sono stati processati 54.323 tamponi, l'indice di positività è al 2,01%. Gli attualmente positivi in Veneto sono 24.593 e di questi, 1.685 sono ricoverati in ospedale (-43 da ieri). In calo sia i pazienti in area non critica (1.449, -32) che quelli in terapia intensiva (236, -11). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

