Covid, mille nuovi positivi in Piemonte. Superate le 11mila vittime (Di mercoledì 21 aprile 2021) Ancora oltre mille la quota di contagiati dal Covid in Piemonte nelle ultime 24 ore. I dati diffusi dall'Unità di crisi della Regione Piemonte parlano di 1026 positivi, con un'incidenza del 5,1% rispetto ai 20.188 tamponi diagnostici processati (9.867 antigenici); la quota di asintomatici è del 45,8%. I Scendono però i ricoverati in terapia intensiva: 273, quattro in meno di ieri. Negli altri reparti sono 87 in meno per un totale ad oggi di 2666. Con 48 nuovi decessi è stato superato il tetto delle 11 mila vittime da inizio pandemia (11.039), mentre scende sotto 20 mila il numero degli attualmente positivi: sono 19.828. Le persone in isolamento domiciliare sono 16.885, i guariti +1.914.

Piemonte zona gialla, ecco cosa riapre dal 26 aprile Piemonte in zona gialla da lunedì 26 aprile, ancora si attende la conferma che, come sempre arriverà a ridosso del fine settimana, ma i numeri in constante discesa dei contagi fanno ben sperare.

