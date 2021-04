Concerto Primo Maggio 2021, la programmazione TV e gli artisti (Di mercoledì 21 aprile 2021) Manca sempre meno al Concerto del Primo Maggio 2021. Per il secondo anno consecutivo gli organizzatori hanno dovuto fare i conti con la pandemia, da qui la scelta di organizzare l’evento presso l’Auditorium Parco della Musica dell capitale e non in piazza San Giovanni. Si tratta del secondo cambio di location in due anni, dal momento che nel 2020 il Concertone andò in scena al Teatro delle Vittorie. Intanto, le indiscrezioni degli ultimi giorni rilanciate da TVBlog confermano Ambra Angiolini nel ruolo di conduttrice per il quarto anno consecutivo. La notizia non è ancora stata ufficializzata, ma non sono arrivate nemmeno le smentite di rito o altre possibili candidature che mettano in dubbio la presenza dell’attrice. A seguire la programmazione televisiva dell’evento musicale in ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 21 aprile 2021) Manca sempre meno aldel. Per il secondo anno consecutivo gli organizzatori hanno dovuto fare i conti con la pandemia, da qui la scelta di organizzare l’evento presso l’Auditorium Parco della Musica dell capitale e non in piazza San Giovanni. Si tratta del secondo cambio di location in due anni, dal momento che nel 2020 ilne andò in scena al Teatro delle Vittorie. Intanto, le indiscrezioni degli ultimi giorni rilanciate da TVBlog confermano Ambra Angiolini nel ruolo di conduttrice per il quarto anno consecutivo. La notizia non è ancora stata ufficializzata, ma non sono arrivate nemmeno le smentite di rito o altre possibili candidature che mettano in dubbio la presenza dell’attrice. A seguire latelevisiva dell’evento musicale in ...

Advertising

marcomasini64 : Domenica 9/5 farò il mio primo concerto in diretta streaming,live in acustico dal Teatro della Pergola di Firenze.… - tuttopuntotv : Concerto Primo Maggio 2021, la programmazione TV e gli artisti #concertodicapodanno #1maggio - primomaggioroma : RT @AllMusicItalia: Il Concerto del @primomaggioroma, grazie a #1MNEXT è anche musica emergente. In attesa del verdetto che conosceremo il… - RADIOBRUNO1 : Concerto del Primo Maggio: le prime indiscrezioni sul cast #RadioBruno - CorriereCitta : #Concerto #PrimoMaggio2021 Roma: cantanti, ospiti, location e dove guardare la diretta in tv e streaming -