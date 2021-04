Come funzionano gli AirTag di Apple (Di mercoledì 21 aprile 2021) (Foto: Apple)Come funzionano gli AirTag, ossia i tracker bluetooth che si possono infilare o agganciare a tanti oggetti Come portafogli, chiavi, fotocamere digitali, valigie e così via? Dopo un’attesa lunga anni, Apple ha finalmente tolto i veli da uno dei suoi accessori più economici (35 euro, 119 euro il set da quattro) e potenzialmente utili in occasione dell’evento di ieri. Scopriamo Come si può usare, ritrovare e tracciare un AirTag. Che cos’è AirTag AirTag è un dischetto di 32 mm di diametro, 8 mm di di spessore e 11 grammi di peso che include un chip U1 con modulo bluetooth e nfc oltre a antenna e batteria. Incorpora anche un accelerometro, un piccolo altoparlante ed è certificato ip67 per resistere a brevi ... Leggi su wired (Di mercoledì 21 aprile 2021) (Foto:gli, ossia i tracker bluetooth che si possono infilare o agganciare a tanti oggettiportafogli, chiavi, fotocamere digitali, valigie e così via? Dopo un’attesa lunga anni,ha finalmente tolto i veli da uno dei suoi accessori più economici (35 euro, 119 euro il set da quattro) e potenzialmente utili in occasione dell’evento di ieri. Scopriamosi può usare, ritrovare e tracciare un. Che cos’èè un dischetto di 32 mm di diametro, 8 mm di di spessore e 11 grammi di peso che include un chip U1 con modulo bluetooth e nfc oltre a antenna e batteria. Incorpora anche un accelerometro, un piccolo altoparlante ed è certificato ip67 per resistere a brevi ...

