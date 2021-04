Cna: “Coinvolgere le parti sociali con una cabina di regia permanente” (Di mercoledì 21 aprile 2021) ROMA – Per il successo del Recovery Plan occorre il contributo di tutti nel rispetto dei ruoli e delle prerogative e crediamo, al pari del Parlamento, sia opportuno che le parti sociali siano chiamate a collaborare al processo di implementazione. È quanto ha sottolineato il presidente della Cna, Daniele Vaccarino, nel corso dell’incontro con il Presidente del Consiglio sul PNRR, rinnovando la proposta di istituire una cabina di regia permanente per Coinvolgere le migliori energie del Paese, una sede di confronto imprescindibile per connettere i progetti e gli investimenti al mondo produttivo”. Per il rilancio del Paese artigiani e piccole imprese possono svolgere un ruolo fondamentale e in tale prospettiva occorre dare continuità al Piano Transizione 4.0, potenziare e prorogare il ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 21 aprile 2021) ROMA – Per il successo del Recovery Plan occorre il contributo di tutti nel rispetto dei ruoli e delle prerogative e crediamo, al pari del Parlamento, sia opportuno che lesiano chiamate a collaborare al processo di implementazione. È quanto ha sottolineato il presidente della Cna, Daniele Vaccarino, nel corso dell’incontro con il Presidente del Consiglio sul PNRR, rinnovando la proposta di istituire unadiperle migliori energie del Paese, una sede di confronto imprescindibile per connettere i progetti e gli investimenti al mondo produttivo”. Per il rilancio del Paese artigiani e piccole imprese possono svolgere un ruolo fondamentale e in tale prospettiva occorre dare continuità al Piano Transizione 4.0, potenziare e prorogare il ...

Advertising

Lopinionista : Cna: “Coinvolgere le parti sociali con una cabina di regia permanente” - CnaViterboCiv : #RecoveryPlan, #CNA: “Coinvolgere le parti sociali con una cabina di regia permanente” #imprese #pmi #Viterbo… - CNA_Frosinone : ??#DEF. Per CNA è fondamentale perseguire ogni sforzo per accelerare la ripresa e coinvolgere tutte le componenti de… - artigiani_br : RT @cnanazionale: ??#DEF. Per CNA è fondamentale perseguire ogni sforzo per accelerare la ripresa e coinvolgere tutte le componenti dell’eco… - CnaLiguria : RT @cnanazionale: ??#DEF. Per CNA è fondamentale perseguire ogni sforzo per accelerare la ripresa e coinvolgere tutte le componenti dell’eco… -