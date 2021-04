Certo la bella Kate non può essere accusata di nepotismo (Di mercoledì 21 aprile 2021) Kate Winslet guarda le foto Seguire le orme della madre senza essere etichettata come “figlia di”. È quanto ha deciso di fare Mia Threapleton, 20 anni, primogenita di Kate Winslet, nata dal matrimonio tra la star del cinema e il primo marito Jim Threapleton. Anche lei, come la mamma, desiderosa di sfondare nel mondo del cinema. Ma senza trattamenti di favore. Al punto che la ragazza, per non farsi riconoscere durante i provini, non ha mai fatto il nome della madre. Presentandosi semplicemente come Mia Threapleton. window.eventDFPready?googletag.cmd.push(function(){googletag.display(“rcsad Bottom1”)}):document.addEventListener(“eventDFPready”,function(o){googletag.cmd.push(function(){googletag.display(“rcsad Bottom1”)})},!1); ... Leggi su fattidigossip (Di mercoledì 21 aprile 2021)Winslet guarda le foto Seguire le orme della madre senzaetichettata come “figlia di”. È quanto ha deciso di fare Mia Threapleton, 20 anni, primogenita diWinslet, nata dal matrimonio tra la star del cinema e il primo marito Jim Threapleton. Anche lei, come la mamma, desiderosa di sfondare nel mondo del cinema. Ma senza trattamenti di favore. Al punto che la ragazza, per non farsi riconoscere durante i provini, non ha mai fatto il nome della madre. Presentandosi semplicemente come Mia Threapleton. window.eventDFPready?googletag.cmd.push(function(){googletag.display(“rcsad Bottom1”)}):document.addEventListener(“eventDFPready”,function(o){googletag.cmd.push(function(){googletag.display(“rcsad Bottom1”)})},!1); ...

