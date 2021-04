Allarme assembramenti a Bologna | stretta su piazza Verdi | preoccupa il 25 aprile al Pratello

Leggi su dire

(Di mercoledì 21 aprile 2021) BOLOGNA – Bologna fa i conti con gli assembramenti serali, come dimostra la folla che ieri sera ha praticamente riempito piazza Verdi provocando l’intervento delle Forze dell’ordine. Per la piazza simbolo della zona universitaria si profila ora una modifica delle ‘regole di ingaggio’, ma c’è già un altro osservato speciale: il weekend del 25 aprile e l’afflusso di persone che potrebbe verificarsi in particolare in via del Pratello. A fare il punto è l’assessore comunale alla Sicurezza, Alberto Aitini, oggi a margine di una cerimonia per il 76esimo anniversario della Liberazione della città.