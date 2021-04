Advertising

TuttoAndroid : Un brevetto di Xiaomi mostra uno smartphone con una fotocamera singolare - Albus961 : RT @GizChinait: #XIAOMI prepara uno smartphone con una fotocamera mai vista prima - GizChinait : #XIAOMI prepara uno smartphone con una fotocamera mai vista prima - MiuiBlog : ?? NEWS - #Xiaomi ha creato lo smartphone giusto per Harry Potter! Leggi ?: - GizChinait : Lenovo vuole creare il suo #XIAOMI Mi MIX Alpha #XiaomiMiMIXALPHA -

Ultime Notizie dalla rete : brevetto Xiaomi

GizChina.it

Il Mi Mix Alpha diresta il concept che ha portato all'esasperazione questo concetto, ... Non sappiamo se ildi Lenovo sia destinato a tradursi in realtà commerciale (e neppure quale ...Si vedrà dunque seseguirà la stessa strada. Trattandosi però di un semplice, è impossibile sapere ad oggi se sia effettivamente intenzione dell'azienda integrarla nei propri futuri ...Xiaomi brevetta uno smartphone dotato di una fotocamera a forma di fulmine: ecco come potrebbe essere nelle prime immagini!Xiaomi ha in mente uno smartphone per Harry Potter: le fotocamere solo a forma di fulmine! questa proprio non l'avevamo mai vista!