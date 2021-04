Tornano i Kurnalcool | tremano i palazzi

Leggi su optimagazine

(Di martedì 20 aprile 2021) Verso l’inizio degli anni Novanta, la fine degli Ottanta, ho preso a passare quasi tutte le sere, dopocena, a casa della allora mia fidanzata, oggi mia moglie. Cenavamo ognuno a casa propria, poi io arrivavo e passavamo la sera insieme, studiando per i nostri esami universitari. Quando io non avevo da studiare, perché avevo meno esami di lei, io facevo Storia Moderna, lei Economia e Commercio, lei studiava e io leggevo, o giocavo a calcio col computer. Ma prevalentemente studiavamo. Quando avevamo finito guardavamo un po’ di tv, poi verso mezzanotte io mi incamminavo verso l’autobus, le ultime corse erano rade e mai avrei voluto tornare a piedi, si trattava di fare circa tre, quattro chilometri a piedi. Avevo la vespa, certo, un 125 Primavera rosso fiammante, ma non la usavo sempre, propendendo più per l’autobus. Avrei preso la patente della macchina di lì a poco. Tornado verso ...