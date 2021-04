Superlega, Nino D’Angelo non ci sta: “Si facciano il loro torneo per ricchi, quello non è calcio” (Di martedì 20 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “A me interessa che non ci sia il Napoli, in quella Superlega: si facessero il loro campionato per ricchi, tanto ce li hanno i soldi. Noi dobbiamo stabilire se il calcio è ancora passione o è diventato solo business. Perché se è solo business, a un tifoso vero non interessa”. Nino D’Angelo non ci sta, e da super tifoso del suo Napoli dice la sua all’Adnkronos sulla nascita della nuova Superlega europea a cui parteciperanno anche i tre club italiani Inter, Milan e Juventus. “Per un tifoso – spiega il cantante partenopeo – non è bello sentire queste notizie. Le differenze nel calcio non dovrebbero esistere. Il calcio è una passione bellissima, lo vogliono rovinare a tutti i costi e secondo me, sono ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 20 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “A me interessa che non ci sia il Napoli, in quella: si facessero ilcampionato per, tanto ce li hanno i soldi. Noi dobbiamo stabilire se ilè ancora passione o è diventato solo business. Perché se è solo business, a un tifoso vero non interessa”.non ci sta, e da super tifoso del suo Napoli dice la sua all’Adnkronos sulla nascita della nuovaeuropea a cui parteciperanno anche i tre club italiani Inter, Milan e Juventus. “Per un tifoso – spiega il cantante partenopeo – non è bello sentire queste notizie. Le differenze nelnon dovrebbero esistere. Ilè una passione bellissima, lo vogliono rovinare a tutti i costi e secondo me, sono ...

