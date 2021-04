Riders: accordo Regione Toscana-sindacati per garantire i diritti contrattuali (Di martedì 20 aprile 2021) Salari svincolati dalla logica del cottimo, premi incentivanti e limiti sul carico di lavoro, Tfr, previdenza, malattia, straordinari, maggiorazioni per i servizi notturni e festivi. Sono alcune delle tutele che dovranno essere applicati anche ai Riders secondo un accordo condiviso da sindacati e Regione e che punta a garantire dignità della persona e diritto contrattuali anche ai lavoratori della gig economy L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 20 aprile 2021) Salari svincolati dalla logica del cottimo, premi incentivanti e limiti sul carico di lavoro, Tfr, previdenza, malattia, straordinari, maggiorazioni per i servizi notturni e festivi. Sono alcune delle tutele che dovranno essere applicati anche aisecondo uncondiviso dae che punta adignità della persona e dirittoanche ai lavoratori della gig economy L'articolo proviene da Firenze Post.

