Riaperture | vogliamo imitare ma finora abbiamo fatto all' italiana

(Di martedì 20 aprile 2021) Scrivo a futura memoria queste riflessioni augurandomi di sbagliare e di essere smentito dai fatti. Con la recente decisione del governo di operare una parziale ma rilevante riapertura noi stiamo imitando gli inglesi e gli israeliani. Il piccolo particolare è che inglesi e israeliani hanno seguito il seguente percorso: dopo avere entrambi commesso tutti gli errori possibili e immaginabili hanno messo in atto un durissimo lockdown durato a lungo durante il quale però hanno vaccinato quasi tutti, dopodiché hanno riaperto quasi tutto. Noi invece stiamo imitando israeliani e inglesi attraversando una fase totalmente diversa. In tutto questo periodoun mezzo lockdown in modo abbastanza discontinuo e sconclusionato. Poivaccinato in modo ancor più sconclusionato, anche a causa delle perversità, dei favoritismi, della ...

