Recovery Plan, il premier Draghi incontra le parti sociali (Di martedì 20 aprile 2021) Incontro tra Draghi e le parti sociali sul Recovery Plan. Il presidente del Consiglio ha assicurato fondi per 221,5 miliardi di euro. ROMA – Incontro tra il premier Draghi e le parti sociali sul Recovery Plan. Secondo quanto riferito da La Repubblica, il presidente del Consiglio non ha presentato nessuna bozza, ma ha confermato i fonti per 221,5 miliardi di euro e un Cdm in settimana per l'approvazione. Il nuovo incontro è previsto dopo il 1° maggio per continuare il dialogo su come utilizzare i fondi messi a disposizione dall'Unione Europea. Recovery Plan, la posizione dei sindacati La posizione dei sindacati è unanime. Il segretario della Cisl, Luigi ...

