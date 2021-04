Pioggia di vendite a Wall Street su aumento contagi

(Di martedì 20 aprile 2021) (Teleborsa) – Scambi in ribasso per la Borsa di New York, che accusa una flessione dello 0,75% sul Dow Jones; sulla stessa linea, si muove in retromarcia l’S&P-500, che scivola a 4.131 punti (-0,81). Variazioni negative per il Nasdaq 100 (-0,85%); sulla stessa tendenza, in ribasso l’S&P 100 (-0,77%). La Borsa americana è in ribasso per il secondo giorno consecutivo, dopo i record battuti la settimana scorsa. Undeida Covid-19 in diversi Paesi del mondo (e anche negli Stati Uniti nonostante la campagna di vaccinazione) sta pesando sulle azioni degli investitori, nonostante le trimestrali positive di molte grandi società. Dopo il closing bell arriveranno i risultati nel primo trimestre di Netflix, la prima delle grandi aziende tech a diffonderli. Nell’S&P 500, buona la performance dei comparti utilities (+1,52%), beni di ...

disul listino milanese, che scambia con una pesante flessione dell'1,64%; sulla stessa linea, profondo rosso per il FTSE Italia All - Share , che retrocede a 26.552 punti, in netto ...