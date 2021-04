Per l’alleanza tra Pd e M5S il primo laboratorio è Torino Niente primarie | ma un nome condiviso per continuare a cambiare la città

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 20 aprile 2021) Il realismo dovrebbe essere un principio imprescindibile per chi fa politica: crearsi e creare delle illusioni non è mai una buona idea. Qualcuno dovrebbe spiegarlo a Matteo Renzi che, da politico di razza qual è, sa perfettamente che con un micro partito – da mesi inchiodato sotto al 3% – non sempre può riuscire a condizionare gli scenari e a pretendere che gli altri seguano le sue “illuminate” indicazioni. Come nel caso di quelle fornite in un’intervista a Repubblica nella quale il leader di Italia Viva profetizza chetra Pd e M5S non funzionerà e che Giuseppe Conte, alla fine, rinuncerà a guidare il Movimento. “L’esperienza dei 5Stelle è al capolinea. Non mi stupirei se Conte provasse a fare qualcosa da solo. Credo gli convenga”. Consiglio non richiesto, ovviamente, a cui a stretto giro replica il pentastellato presidente della commissione Lavori Pubblici ...