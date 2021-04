Novara si prepara alla riapertura di bar e ristoranti | online un modulo per richiedere nuovi dehors o ampliamenti

(Di martedì 20 aprile 2021)sidi bar e, che a partire dal 26 aprile , nelle regioni in zona gi, potranno tornare ad aprire a pranzo e a cena, ma soltanto all'aperto. Per questo ...

Advertising

StampaNovara : Nuovi dehors e ampliamenti: un modulo online per le richieste. Il Comune di Novara si prepara alla riapertura… -

Ultime Notizie dalla rete : Novara prepara

NovaraToday

sialla riapertura di bar e ristoranti, che a partire dal 26 aprile , nelle regioni in zona gialla, potranno tornare ad aprire a pranzo e a cena, ma soltanto all'aperto. Per questo ...Dopo il successo contro il Cagliar i deciso da un gol di Darmian, l'Inter sia sfidare il ... Napoli -2 - 0 il 21 aprile 2012 Napoli - Udinese 2 - 1 il 7 ottobre 2012 Napoli - Sampdoria ...Dal 26 aprile, il Piemonte potrebbe tornare in zona gialla e, stando alle attuali indicazioni del Governo, potrebbero riaprire le attività di somministrazione, ma con servizio solo all'aperto per il m ...L’amministrazione in attesa del decreto definitivo raccoglie le domande e concede nuovi spazi ai ristoratori Un modulo da compilare sul sito del Comune di Novara, online da domani (20 aprile), a dispo ...