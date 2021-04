Merkel alla fine vince sempre. Così Laschet blinda la nomination (per ora) (Di martedì 20 aprile 2021) Dopo che i Verdi hanno tirato fuori il nome di chi li guiderà verso le elezioni del 26 settembre, anche l’Unione si è pronunciata. Armin Laschet, il leader della Cdu, ha prevalso su Markus Söder. Il primo commento a caldo è che Angela Merkel vince sempre: voleva Laschet ed è riuscita a far correre Laschet. Il secondo commento riguarda il leader della Csu, uscito sconfitto. Per ora ha dichiarato di accettare il voto dell’esecutivo della Cdu, e di non volersi candidare più a Cancelliere per “responsabilità verso l’Unione“. Molto probabilmente le cose resteranno Così come decise adesso – perlomeno fino a quando Merkel vigilerà sulla politica dell’Unione – ma non è ancora detta l’ultima parola. LE PAROLE DI SÖDER I partiti si stanno mettendo in posizione ... Leggi su formiche (Di martedì 20 aprile 2021) Dopo che i Verdi hanno tirato fuori il nome di chi li guiderà verso le elezioni del 26 settembre, anche l’Unione si è pronunciata. Armin, il leader della Cdu, ha prevalso su Markus Söder. Il primo commento a caldo è che Angela: volevaed è riuscita a far correre. Il secondo commento riguarda il leader della Csu, uscito sconfitto. Per ora ha dichiarato di accettare il voto dell’esecutivo della Cdu, e di non volersi candidare più a Cancelliere per “responsabilità verso l’Unione“. Molto probabilmente le cose resterannocome decise adesso – perlomeno fino a quandovigilerà sulla politica dell’Unione – ma non è ancora detta l’ultima parola. LE PAROLE DI SÖDER I partiti si stanno mettendo in posizione ...

Advertising

Fiorellissimo : RT @Cri_Giordano: Dopo trattative estenuanti, il candidato cancelliere per l‘Unione (Cdu/Csu) sarà Armin #Laschet, l’erede più vicino alla… - AntBerx : @OGiannino Sì - è stato veloce ma anche prevedibile. Qui in Germania, dopo l'attuale incubo pandemico con Angela Me… - kolozika : 'È lui il cancelliere giusto'. Il segretario generale della Cdu Paul Ziemiak ha presentato così la candidatura di A… - kolozika : 'La Germania non è forte, se non è forte l'Europa'. Parole del candidato cancelliere di Cdu-Csu, Armin #Laschet, ch… - Cri_Giordano : Dopo trattative estenuanti, il candidato cancelliere per l‘Unione (Cdu/Csu) sarà Armin #Laschet, l’erede più vicino… -