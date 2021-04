L’onorevole della Lega che non viene da un anno in Parlamento (Di martedì 20 aprile 2021) Si chiama Luis Roberto di San Martino Lorenzato di Ivrea, è un deputato brasiliano eletto nella circoscrizione Sudamerica con la Lega. E da oltre un anno è scomparso. Alla Camera non si è più visto. L’onorevole leghista che non viene da un anno in Parlamento L’ultima sua presenza è arrivata il 20 febbraio 2020: si voava il decreto Milleproroghe. Un suo colLega di partito racconta di averlo visto anche un paio di giorni a luglio. Ma continua a percepire lo stipendio da 13-971 euro al mese. Il Fatto Quotidiano racconta che prima dello scoppio della pandemia era tra i più presenti. Poi è sparito. A un giornalista di Fanpage che l’ha contattato, prima ha negato le assenze, poi ha ammesso, giustificandosi con le restrizioni nei viaggi dal Brasile. Motivi ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 20 aprile 2021) Si chiama Luis Roberto di San Martino Lorenzato di Ivrea, è un deputato brasiliano eletto nella circoscrizione Sudamerica con la. E da oltre unè scomparso. Alla Camera non si è più visto.leghista che nonda uninL’ultima sua presenza è arrivata il 20 febbraio 2020: si voava il decreto Milleproroghe. Un suo coldi partito racconta di averlo visto anche un paio di giorni a luglio. Ma continua a percepire lo stipendio da 13-971 euro al mese. Il Fatto Quotidiano racconta che prima dello scoppiopandemia era tra i più presenti. Poi è sparito. A un giornalista di Fanpage che l’ha contattato, prima ha negato le assenze, poi ha ammesso, giustificandosi con le restrizioni nei viaggi dal Brasile. Motivi ...

Advertising

LaNotiziaTweet : L'onorevole della Lega che non viene da un anno in Parlamento - Luciano54005104 : @renatobrunetta @formichenews Onorevole Ministro, nessuno chiede l'eliminazione della fase del concorso. La prova s… - sansfarallan : @AndreaOrlandosp @MinLavoro @luigidimaio nel caso ve lo siate perso. Mi sono permesso di inserire anche l'onorevole… - ChiaraCardoni2 : @w_rizzetto @andrea_pancani Onorevole qual e' la posizione di FdI sul punto? E' necessario che l' intero partito pr… - adrianobasile : @borghi_claudio @NaliOfficial Onorevole non mi risulta che sarà cancellato l’#Articolo21 della Costituzione per cui… -

Ultime Notizie dalla rete : L’onorevole della L'onorevole leghista che non viene da un anno in Parlamento LA NOTIZIA