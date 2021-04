La Roma: «Fortemente contrari a una Superlega divisiva» (Di martedì 20 aprile 2021) «Ci rivolgiamo ai nostri incredibili tifosi e sostenitori dopo il recente annuncio di una “super league” divisiva. L’AS Roma è Fortemente contraria a questo modello “chiuso”, perché totalmente in contrasto con lo spirito del gioco che tutti noi amiamo». Con questo comunicato il club giallorosso ha preso posizione nei confronti della tanto discussa Superlega, annunciata L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 20 aprile 2021) «Ci rivolgiamo ai nostri incredibili tifosi e sostenitori dopo il recente annuncio di una “super league”. L’ASa a questo modello “chiuso”, perché totalmente in contrasto con lo spirito del gioco che tutti noi amiamo». Con questo comunicato il club giallorosso ha preso posizione nei confronti della tanto discussa, annunciata L'articolo

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA SUPERLEGA AS ROMA: 'FORTEMENTE CONTRARI A MODELLO CHIUSO Totalmente in contrasto con spirito del gioco N… - sechesi : ?? La Roma si dichiarara contraria alla #Superlega: 'L’AS Roma è fortemente contraria a questo modello “chiuso” [...… - sportli26181512 : Roma, comunicato ufficiale contro la #Superlega: Nota del club giallorosso sul proprio sito: 'La società fortemente… - zazoomblog : La Roma: «Fortemente contrari a una Superlega divisiva» - #Roma: #«Fortemente #contrari - Fprime86 : RT @SkySport: ULTIM'ORA SUPERLEGA AS ROMA: 'FORTEMENTE CONTRARI A MODELLO CHIUSO Totalmente in contrasto con spirito del gioco Non vediamo… -