La lite per il parcheggio finisce a coltellate, un uomo di 61 anni ucciso a Torre Annunziata (Di martedì 20 aprile 2021) Un uomo di 61 anni, Maurizio Cerrato, è stato ucciso con una coltellata ieri sera a Torre Annunziata al termine di una lite nata per futili motivi legati a un parcheggio. La lite è avvenuta nel piazzale dell’area di un parcheggio privato in via IV Novembre. Il 61enne è stato prima aggredito e poi ucciso con una coltellata al torace. I Carabinieri della sezione operativa della compagnia di Torre Annunziata hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza. Sono in corso indagini per chiarire la dinamica di quanto accaduto e per rintracciare chi ha colpito il 61enne. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 20 aprile 2021) Undi 61, Maurizio Cerrato, è statocon una coltellata ieri sera aal termine di unanata per futili motivi legati a un. Laè avvenuta nel piazzale dell’area di unprivato in via IV Novembre. Il 61enne è stato prima aggredito e poicon una coltellata al torace. I Carabinieri della sezione operativa della compagnia dihanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza. Sono in corso indagini per chiarire la dinamica di quanto accaduto e per rintracciare chi ha colpito il 61enne. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

