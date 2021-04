(Di martedì 20 aprile 2021) Dopo il +17% fatto registrare ieri, lantus siin. Si chiamano “prese di beneficio”, e sono la reazione fisiologica degli investitori dopo un rialzo del titolo tale da giustificare la monetizzazione immediata dell’investimento. E cosìsi, per i titoli bianconeri. In apertura di scambi, scrive Calcio e Finanza, cede il 3,6% ritracciando a 0,86 euro. Tra gli altri club, la Roma sale dell’1,05% a 0,29 euro (magari trainata dalle dichiarazioni di Florentino Perez – neopresidente della– sulla possibilità che il club giallorosso faccia parte prima o dopo della nuova competizione). Mentre la Lazio resta trascurata (-0,18% a 1,14 euro). L'articolo ilNapolista.

napolista : La #Juve si assesta in Borsa, si attenua l'effetto #Superlega Dopo l'impennata di ieri il titolo bianconero si fer…

