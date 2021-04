Gosens: «Superlega davvero triste. I club si fanno infilare 150 milioni nel…» (Di martedì 20 aprile 2021) Anche il calciatore dell’Atalanta Robin Gosens non le manda a dire ai fondatori della Superlega. Le sue parole Ormai sappiamo da che parte propendano i calciatori riguardo la Superlega. Anche l’esterno dell’Atalanta Robin Gosens ha parlato della nuova lega ai microfoni di Kicker: «In tutto il mondo ci sono persone che stanno morendo per il covid e questi dodici club creano la Super League e si fanno infilare 100-150 milioni nel c***. Tutto davvero triste. I tifosi faranno proteste? Io mi unirò a loro. Il fatto che la sfavorita possa prevalere è la base del calcio da sempre». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 20 aprile 2021) Anche il calciatore dell’Atalanta Robinnon le manda a dire ai fondatori della. Le sue parole Ormai sappiamo da che parte propendano i calciatori riguardo la. Anche l’esterno dell’Atalanta Robinha parlato della nuova lega ai microfoni di Kicker: «In tutto il mondo ci sono persone che stanno morendo per il covid e questi dodicicreano la Super League e si100-150nel c***. Tutto. I tifosi faranno proteste? Io mi unirò a loro. Il fatto che la sfavorita possa prevalere è la base del calcio da sempre». L'articolo proviene da Calcio News 24.

