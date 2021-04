EdiliziAcrobatica | giornata positiva grazie a valutazione di Intesa Sanpaolo

(Di martedì 20 aprile 2021) (Teleborsa) – Ottima la performance di, che si attesta a 6,5 con un aumento del 4,50%. Le azioni della società specializzata in lavori di edilizia in doppia fune di sicurezza (quotata sul segmento AIM Italia) beneficiano di un report di, che ha avviato la copertura sul titolo con raccomandazione buy e target price a 10 euro. “L’introduzione di incentivi fiscali sulle opere finalizzate al miglioramento delle facciate degli edifici (il cosiddetto Bonus Facciate 90%) sta aumentando la domanda di manutenzione esterna e ristrutturazione del patrimonio immobiliare – sottolineano gli analisti della banca – e pensiamo chesia ben posizionata per cogliere questa opportunitàal valore della sua proposta commerciale innovativa”. A livello operativo si ...

Teleborsa

