Draghi | “Impreparati ad affrontare il Covid Ora bisogna ristrutturare i sistemi sanitari ed essere pronti per il futuro | non si sa quanto durerà”

(Di martedì 20 aprile 2021) “La pandemiaha causato più di tre milioni di vittime nel mondo e imposto un costo elevato alle nostre economie. Lo scorso anno l’output globale ha sofferto la contrazione più profonda dalla seconda guerra mondiale colpendo sia le economie avanzate che i mercati emergenti”. Comincia così un videomessaggio del presidente del Consiglio, Mario, realizzato per introdurre il webinar di ascolto con i rappresentanti della società civile, tenuto con la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, in vista del Global Health Summit del prossimo 21 maggio a Roma. “La maggior parte di noi non era pronta aduna crisia di tale impatto – aggiunge il premier – Ci mancava la capacità di rilevare la pandemia attraverso un sistema di allerta precoce. I nostri piani di emergenza erano obsoleti e ...

Faccio del tutto miei i concetti espressi dal presidente. Avviare le riaperture, perché ... Padova è pronta e con tutti gli Assessori abbiamo lavorato per non farci trovare, forti ...Lite Giorgetti - Speranza/ Leghista in tackle: "Ma tu chi rappresenti?", poi... MATTEO RENZI:... non possiamo essere di nuovo" . L'ex premier ha poi giustificato ancora una volta i ...Matteo Renzi ai microfoni di Repubblica: "L'alleanza M5s-Pd fallirà. Speranza? Avanzare dubbi sulla gestione del ministero non è lesa maestà".Il sindaco Sergio Giordani dichiara: Riaprire e ripartire ma in sicurezza e con le necessarie prudenze.Faccio del tutto miei i concetti espressi dal presidente Draghi. Avviare le riaperture, perché se ...