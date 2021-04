Advertising

gilnar76 : Tifosi allo stadio, doccia fredda dal CTS: le ultime decisioni #7champions #Acm #Acmilan #Milan #Milanisti… - tvbusiness24 : #AirItaly, doccia fredda sui sindacati: niente proroga cig. Era stata chiesta la proroga degli ammortizzatori socia… - teodor_robinson : @DiMarzio Sogni...ma fatevi una doccia fredda o una bellla sega che abbassate il testosterone che avete nei genital… - fpezzellacapri : RT @mariocanfora: Doccia fredda nella bozza del decreto legge: #stadi e #palasport aperti solo dal primo giugno, sempre nelle misure massim… - sportli26181512 : Doccia fredda: stadi e palazzetti aperti solo dal 1° giugno. Deroga salva Europeo: Doccia fredda: stadi e palazzett… -

Ultime Notizie dalla rete : Doccia fredda

La Gazzetta dello Sport

per il campionato di Serie A di calcio e di A di basket: nella bozza del nuovo decreto legge slittano di un mese le riaperture, inizialmente previste dal primo maggio, anche se l'ufficio ...A pochi giorni dalla grande manifestazione "bianca" di migliaia di imprese del benessere pugliesi promossa da Confartigianato, è arrivata come unal'ordinanza del Ministro della Salute ...Uil-Uil Trasporti Brindisi:Prendiamo atto dell’impegno pubblico assunto in questi giorni dal Partito Democratico a livello provinciale e comunale con la consigliera Fanigliulo a sostegno della vertenz ...“Siamo allarmati dall’evolversi della situazione, intere categorie produttive sono allo stremo e prive di adeguati ristori. Per questo abbiamo chiesto alle ...