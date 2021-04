Diletta Leotta riceve il Tapiro di Striscia la notizia e svela la verità su Can

(Di martedì 20 aprile 2021) Nella puntata dila, che andrà in onda questa sera, martedì 20 aprile, vedremo che Valerio Staffelli provvederà a consegnare ild’oro a. La conduttrice sportiva verrà raggiunta dallo staff del programma satirico di Antonio Ricci per chiarire alcune dinamiche che riguardano il suo rapporto con Can Yaman. In molti sono pronti a giurare che tra i due la relazione sia già volta al termine. Altri, addirittura, alludono al fatto che la storia sia sempre stata inventata. Ad ogni modo, vediamo che cosa ha rivelato il volto di DAZN ai microfoni del programma di Canale 5.d’oro perQuesta sera assisteremo alla consegna deld’oro da parte di Valerio Staffelli a ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Diletta Leotta

Nel mondo dello spettacolo, non tutte le storie, purtroppo, durano a lungo. Ne sanno qualcosae Can Yaman, una coppia molto discussa. Molti pensavano che tra i due non ci fosse una vera e propria storia d'amore, ma soltanto un modo per parlare di sé e scatenare il gossip. Oggi, ...AGGIORNAMENTO DELLE ORE 14.19:La liaison con la bella Diletta Leotta, tuttavia, sembra essere già arrivata al capolinea a causa di una proposta lampo dell’attore turco, che avrebbe spaventato la giornalista sportiva. Star di Daydr ...La bellissima conduttrice di Dazn ha ricevuto il tapiro da Valerio Staffelli e ha parlato del matrimonio con l'attore Can Yaman. Scopri cosa ha detto ...