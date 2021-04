Didattica in Presenza, Giannelli: Troppi Studenti Nelle Classi (Di martedì 20 aprile 2021) Il presidente dell’Associazione nazionale presidi, Antonello Giannelli, ritorna a parlare dell’apertura delle scuole e dei problemi ancora irrisolti. “Nostro dovere è segnalare le difficoltà perché vengano risolte. Ciò che è ... Leggi su youreduaction (Di martedì 20 aprile 2021) Il presidente dell’Associazione nazionale presidi, Antonello, ritorna a parlare dell’apertura delle scuole e dei problemi ancora irrisolti. “Nostro dovere è segnalare le difficoltà perché vengano risolte. Ciò che è ...

Advertising

Mov5Stelle : Abbiamo apprezzato l’impegno del Governo di aumentare la didattica in presenza in tutte le zone a partire dal 26 ap… - rtl1025 : ?? Da #maggio si intensificheranno lezioni, sessioni di esami e di laurea che si terranno in presenza nelle… - Corriere : Questo è il vero aspetto della Gioconda: l’artista che ricrea i volti di personaggi sto... - alicristofani : #UnpopularOpinionDay scuola in didattica a distanza >> scuola in presenza - BuettoG : Il DS ha pienamente ragione. Con una didattica in presenza al 100% sarà un delirio, con conseguente impennata dei c… -