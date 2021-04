Def, Corte dei Conti: sostegno agli operatori più colpiti e programmazione (Di martedì 20 aprile 2021) (Teleborsa) – Necessità di intervento a sostegno degli operatori economici più colpiti dalla crisi e programmazione del futuro sono le indicazioni principali contenute nella memoria della Corte dei Conti sul Documento di economia e finanza (Def), presentata oggi in audizione alle Commissioni congiunte Bilancio di Senato e Camera dei deputati. “A distanza di un anno dall’avvio della crisi, il quadro macroeconomico alla base delle previsioni ha forti elementi di incertezza, indotti dalla difficoltà di valutare con sufficiente approssimazione il momento in cui, con il raggiungimento di una adeguata copertura vaccinale, si potrà intraprendere un deciso percorso di recupero”, è la premessa presentata dalla magistratura contabile. La Corte dei Conti ... Leggi su quifinanza (Di martedì 20 aprile 2021) (Teleborsa) – Necessità di intervento adeglieconomici piùdalla crisi edel futuro sono le indicazioni principali contenute nella memoria delladeisul Documento di economia e finanza (Def), presentata oggi in audizione alle Commissioni congiunte Bilancio di Senato e Camera dei deputati. “A distanza di un anno dall’avvio della crisi, il quadro macroeconomico alla base delle previsioni ha forti elementi di incertezza, indotti dalla difficoltà di valutare con sufficiente approssimazione il momento in cui, con il raggiungimento di una adeguata copertura vaccinale, si potrà intraprendere un deciso percorso di recupero”, è la premessa presentata dalla magistratura contabile. Ladei...

