Decreto Covid | superiori in classe dal 60 al 100% Ok ristoranti all’aperto a pranzo e a cena in zona gialla

(Di martedì 20 aprile 2021) Inrossa in presenza dal 50% al 75%, in areee arancione, da almeno il 60 al. Fino alla terza media tutti in presenza. Pass verde per gli spostamenti

Advertising

rtl1025 : ?? Arriva la #certificazioneverde per gli spostamenti tra #Regioni di colore diverso. Lo prevede la bozza di decreto… - MediasetTgcom24 : Covid, la bozza del decreto: torna la zona gialla, misure fino al 31 luglio #Coronavirus - fanpage : Ultim'ora C'è la bozza del nuovo Decreto Covid. Tutte le novità a partire dal 26 Aprile. - sardanews : Decreto Covid, visite nelle case a parenti e amici: stretta anche in zona gialla - sardanews : Decreto Covid, dal 26 aprile torna la zona gialla: via libera agli spettacoli all’aperto -

Ultime Notizie dalla rete : Decreto Covid

Tornano le zone gialle e arriva la 'certificazione verde' per gli spostamenti tra le Regioni. E' quanto si legge in una bozza, ancora suscettibile di modifiche, delleggeatteso in Cdm mercoledì. Le misure, scaglionate a partire dal 26 aprile come anticipato la scorsa settimana dal governo, dovrebbero restare in vigore fino al 31 luglio. Entro ...Tornano le zone gialle e arriva la "certificazione verde" per gli spostamenti tra le Regioni. E' quanto si legge in una bozza, ancora suscettibile di modifiche, delleggeatteso in Cdm domani. Le misure, scaglionate a partire dal 26 aprile come anticipato la scorsa settimana dal governo, dovrebbero avere validità fino al 31 luglio. Fino a questa ...Arriva il pass vaccinale. Cosa è? Come funziona? Chi può richiederlo? Le certificazioni verdi sono documenti che provano lo stato di avvenuta vaccinazione contro il Covid o ...Il nuovo decreto per fronteggiare le ondate di Covid-19. Quando sarà possibile vedere il pubblico negli stadi?