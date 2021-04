Crisanti a La7: “Non ci sono i numeri per riaprire, a differenza dell’Inghilterra. Chiediamoci quale governo abbia più rispetto per la salute” (Di martedì 20 aprile 2021) “Io ho bocciato Draghi senza appello? Lui fa l’economista, mica il microbiologo. Non mi azzardo assolutamente a dire cose che esulano dal mio campo. Dico solo che non ci sono i numeri per riaprire in sicurezza senza che riparta la catena di trasmissione”. Così a “L’aria che tira” (La7) Andrea Crisanti, direttore di Microbiologia e virologia dell’università di Padova, commenta le riaperture annunciate dal presidente del Consiglio Mario Draghi, citando il caso cileno: “Lo scenario che dobbiamo assolutamente evitare è quello avvenuto in Cile: qui è stato vaccinato il 70% della popolazione con il Sinovak, che ha un’efficacia del 60%. Nel Cile, con una protezione media della popolazione pari a circa il 40%, dopo che hanno riaperto gradualmente, nel giro di 2 mesi si sono ritrovati devastati da un’ondata ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 aprile 2021) “Io ho bocciato Draghi senza appello? Lui fa l’economista, mica il microbiologo. Non mi azzardo assolutamente a dire cose che esulano dal mio campo. Dico solo che non ciperin sicurezza senza che riparta la catena di trasmissione”. Così a “L’aria che tira” (La7) Andrea, direttore di Microbiologia e virologia dell’università di Padova, commenta le riaperture annunciate dal presidente del Consiglio Mario Draghi, citando il caso cileno: “Lo scenario che dobbiamo assolutamente evitare è quello avvenuto in Cile: qui è stato vaccinato il 70% della popolazione con il Sinovak, che ha un’efficacia del 60%. Nel Cile, con una protezione media della popolazione pari a circa il 40%, dopo che hanno riaperto gradualmente, nel giro di 2 mesi siritrovati devastati da un’ondata ...

