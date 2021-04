Covid, oggi l’incontro del Cts sulle riaperture in arrivo. Per i locali al chiuso possibile via libera da metà maggio (Di martedì 20 aprile 2021) È il giorno del Cts. Gli esperti del Comitato tecnico scientifico si riuniranno oggi, 20 aprile, alle 17 per confrontarsi sulle decisioni prese dal governo Draghi in merito alle riaperture, in arrivo dopo mesi di strette contro il Coronavirus. Il loro parere potrebbe servire a spostare l’ago della bilancia delle decisioni su maggio, visto che la maggioranza è attualmente divisa sulle priorità: da una parte il pressing degli aperturisti del centrodestra (su tutti della Lega), dall’altra la cautela del centrosinistra (espressa soprattutto dal ministro della Salute Roberto Speranza). Giovedì 22 aprile dovrebbe arrivare il nuovo decreto Covid, nel quale si ufficializzano gli allentamenti a partire da lunedì 26: il ritorno della fascia gialla e degli ... Leggi su open.online (Di martedì 20 aprile 2021) È il giorno del Cts. Gli esperti del Comitato tecnico scientifico si riuniranno, 20 aprile, alle 17 per confrontarsidecisioni prese dal governo Draghi in merito alle, indopo mesi di strette contro il Coronavirus. Il loro parere potrebbe servire a spostare l’ago della bilancia delle decisioni su, visto che laranza è attualmente divisapriorità: da una parte il pressing degli aperturisti del centrodestra (su tutti della Lega), dall’altra la cautela del centrosinistra (espressa soprattutto dal ministro della Salute Roberto Speranza). Giovedì 22 aprile dovrebbe arrivare il nuovo decreto, nel quale si ufficializzano gli allentamenti a partire da lunedì 26: il ritorno della fascia gialla e degli ...

Advertising

lorepregliasco : Oggi forse è il primo giorno da marzo 2020 in cui il Paese non parla di COVID #SuperLeague - RobertoBurioni : Negli Stati Uniti tutti da oggi possono vaccinarsi contro COVID-19. Tra poco avranno vaccini in eccedenza e EU dovr… - zaiapresidente : ? Da qualche settimana in Veneto abbiamo cominciato ad utilizzare con sistematicità gli ANTICORPI MONOCLONALI per l… - lucciarini71 : RT @lorepregliasco: Oggi forse è il primo giorno da marzo 2020 in cui il Paese non parla di COVID #SuperLeague - AlexanderLandSp : RT @2fuffology: Oggi ho scoperto che ho scritto un tweet su un ragazzo con i polmoni distrutti da covid perché sono fascista e strumento d… -